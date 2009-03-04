Банкам дали орієнтири

Національний банк України щодня надаватиме банкам інформацію про середньозважений курс валют і рекомендує використовувати його як орієнтир у роботі.

Про це сказано в телеграмі НБУ №13-411/1315-3189 від 4 березня, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, паралель з офіційними курсами гривні до банківських металів, які встановлюються наступного дня, довідково надаватиметься інформація щодо курсів і обсягів купівлі-продажу долара США, євро, англійських фунтів стерлінгів і російських рублів на міжбанківському валютному ринку України за поточний день.

«Звертаємо увагу керівників банків, що вказані середньозважені курси необхідно довести до дилерів банків для використання в роботі як орієнтиру при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і для застосування банком на міжбанківському валютному ринку (включаючи внутрішні операції банку з клієнтами) відповідної вартості іноземної валюти», - сказано в телеграмі Нацбанку.

Раніше Нацбанк України заявляв, що під час інтервенції не реалізовуватиме валюту тим банкам, які продаватимуть свою валюту за завищеним, спекулятивним курсом.