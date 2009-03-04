Продаж єдиних електронних квитків розпочнуть через 2-3 тижні

Через два-три тижні на базі декількох поштових відділень «Укрпошти» запрацює система продажу єдиних електронних квитків на всі види транспорту.

Як повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, про це повідомив сьогодні міністр Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Через два-три тижні ми починаємо продаж електронного квитка на базі деяких поштових відділень», – сказав міністр транспорту і зв`язку.

За його словами, вже з кінця лютого цього року система єдиного електронного квитка працює в тестовому режимі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство мало намір почати впровадження в Україні системи єдиного квитка на всі види транспорту до кінця грудня 2008 року, проте терміни відсунулися.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, система запускатиметься у декілька етапів. Зокрема, дана система дасть змогу замовляти крізні електронні квитки на всі види транспорту з одного населеного пункту до іншого, навіть якщо між ними немає прямого сполучення. Наприклад, із села до обласного центру – на автобусі, далі – на поїзді до міста, потім – на літаку за кордон, і все це за один квиток, який можна буде придбати в одному місці.

Планується з`єднати всі види транспорту і продавати квитки не лише через відділення «Укрпошти», а й через Інтернет.

До середини 2009 року дана система буде практично відпрацьована, а на 80-90% вона запрацює до кінця 2009 року. А в перспективі планується організувати продаж таких квитків і на зарубіжні ринки.

Довідка УНІАН. Реалізація проекту автоматизованої системи «Єдиний електронний квиток» відбувається в два етапи: на першому – відкриття експериментальних пунктів продажу квитків і налагодження роботи системи, бронювання і продаж квитків на автомобільні й авіаперевезення; на другому – бронювання і продаж залізничних квитків.

Розробкою і впровадженням даної системи займається держпідприємство «Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку», створене указом міністерства 30 липня 2008 року.