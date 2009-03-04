Севастопольський порт святкує 225-річчя (програма заходів)

Змагання, концерт, виставка, колегія

5 та 6 березня Севастопольський морський торговельний порт святкуватиме своє 225-річчя. Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України, пропонується наступна програма заходів: 5 березня - змагання «Найкращий рибак» (бухти: Балаклавська, Южна, Артилерійська), турнір по настільному тенісу (Морський вокзал), 6 березня концерт духового оркестру (Графська пристань) і урочистий концерт (театр ім. Луначарського). Окрім того, 5-6 березня буде працювати фотовиставка (Морський вокзал). 6 березня пройде колегія «Укрморрічфлоту» та брифінг заступника міністра транспорту Володимира РАБОТНЬОВА та начальника порту Сергія ТАРАКАНОВА (Морський вокзал). Акредитація на брифінг за тел.: 8 (0692) 540177.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter