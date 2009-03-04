Мери і мажоритарка несумісні

Верховна Рада України не підтримала проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради, АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютною більшістю).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 218 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не підтримали даний законопроект майже у повному складі фракції Партії регіонів та КПУ.

Даним законопроектом передбачалося, що вибори міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютною більшістю в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста.

У такому випадку обраним вважався би кандидат, який отримав більшу, ніж інші кандидати, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Також парламент не підтримав пропозицію направити на повторне перше читання даний законопроект.

За це рішення проголосувало лише 220 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.