Погода в Криму на 5-6 березня

Пориви вітру до 22 м/с

За прогнозами синоптиків, у четвер в Криму без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Пориви 17-22 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 7-12° тепла, повідомили в Українському гідрометцентрі. 6 березня (п`ятниця) на Кримському півострові очікується дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

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