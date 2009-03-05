2 людини загинули на пожежі в Криму

Тіла двох чоловік були знайдені на пожежі в одноповерховому будинку в Сакському районі Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

«На пожежі виявили тіла чоловіка, 1988 року народження, та чоловіка, його якого особа встановлюється, близько 50-55 років», - йдеться в повідомленні.

Вогонь знищив побутові речі на площі 9 квадратних метрів.

Причина пожежі, смерті людей і збиток встановлюються.