2 людини загинули на пожежі в Криму

10:43, 05 березня 2009
Крым
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Причина встановлюється

Тіла двох чоловік були знайдені на пожежі в одноповерховому будинку в Сакському районі Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. 

«На пожежі виявили тіла чоловіка, 1988 року народження, та чоловіка, його якого особа встановлюється, близько 50-55 років», - йдеться в повідомленні.  

Вогонь знищив побутові речі на площі 9 квадратних метрів. 

Причина пожежі, смерті людей і збиток встановлюються.

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