Постраждала від помилкового штурму сім’я буде подавати до суду

Сім’я Хаірових, що постраждала в результаті помилкового штурму правоохоронців в селищі Мирне під Сімферополем, буде подавати до суду на дії міліції, повідомляє канал 24

Яка буде сума компенсації моральної шкоди, родина ще не вирішила. Наразі у помешканні Хаірових триває ремонт. Витрати на нього та лікування потерпілих особисто оплачує міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та начальник кримської міліції Микола Іллічов.

"Треба обов`язково компенсацію і моральний збиток. Я не говорила ще на рахунок цього з своїми рідними. У якій сумі це вимірюватиметься", - каже потерпіла Уріє Хаірова.

"Ми не будемо оскаржувати цей позов. Те, що присудить суд, МВС готове компенсувати", - заяввив начальник прес-служби Головного управління МВС України в Криму Олександр Домбровський.

Нагадаємо, за результатами службового розслідування Іллічов підписав наказ про покарання співробітників, які допустили порушення або неналежним чином виконали свої посадові обов`язки. Всього покарано 23 співробітники: двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - отримали попередження, решті оголосили догани.

22 лютого бійці "Беркута" увірвались у помешкання сім’ї Хаїрових, де за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викрадання 23-річної дівчини. "Беркутівці" застосували під час штурму світлошумові гранати, якими господарю оселі пошкодило руку. Постраждалому довелося ампутувати кисть лівої руки.

Підозрюваний у викраданні дівчини досі не знайдений.