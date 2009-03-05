Уряд Криму проситиме у Тимошенко грошей на сміття

Рада міністрів Криму збирається клопотати перед Кабінетом міністрів України про виділення засобів з державного бюджету на фінансування будівництва сміттєпереробних комплексів в автономії і рекультивації існуючого полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у смт Гаспра.

Про це повідомив помічник кримського прем`єра - прес-секретар Олександр ЗВЕЗДІН.

За його даними, керівники Криму - глава парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Радміну Віктор ПЛАКИДА - провели нараду з питання утилізації ТПВ Великої Ялти.

Виконкому Ялтинської міської ради доручено представити на розгляд цілісну концепцію розміщення і переробки ТПВ Ялти, розробити проект місця розміщення об`єкту попереднього перевантаження ТПВ. Крім того, доручено разом із місцевими органами влади визначити місце тимчасового складування твердих побутових відходів.