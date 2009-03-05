Меджліс закидали камінням

У Сімферополі сьогодні вранці невідомі закидали камінням офіс Меджлісу кримськотатарського народу.

Меджліс розцінює те, що сталося, як «напад на будівлю».

«Невстановлені особи напали на будівлю Меджлісу. Огляд місця та пояснення чергового по будівлі свідчать, що невідомі кинули у вікно кілька великих каменів, два з яких ущент розбили подвійне скло металопластикового вікна та влетіли в будівлю. Один з каменів, пролетівши сходовий майданчик, упав у приймальні голови Меджлісу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЄВА», – сказано в повідомленні прес-служби Меджлісу.

Прес-служба заявляє, що «факт нападу зафіксували камери зовнішнього спостереження, встановлені на будівлі Меджлісу».

Меджліс вважає те, що сталося, «черговою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Криму».

Прес-служба Меджлісу чекає від правоохоронних органів вживання «всіх заходів для встановлення винуватих і притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства України».

Водночас прес-служба зазначає, що правоохоронці «досі так і не встановили осіб, які здійснили попередні напади на будівлю Меджлісу».