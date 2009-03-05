Тиждень Франкофонії пройде в Україні

12-20 березня в Україні проходитиме Тиждень Франкофонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Французького культурного центру Матьє АРДЕН.

Тиждень Франкофонії вдруге організовують Посольство Франції в Україні, Французький культурний центр спільно з Посольствами Бельгії, Канади, Румунії та Швейцарії. Тиждень Франкофонії – це насичена програма культурних заходів навколо французької мови та цінностей, які популяризує Міжнародна організація Франкофонії.

За словами М.АРДЕНА, мета заходу - наблизитись до української публіки, розповісти про цінності Франкофонії.

Фестиваль “Франкофонія” проходитиме у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Львові, Одесі, Рівному, Севастополі, Сімферополі.

У рамках фестивалю буде показано фільми та театральні вистави.

Цього року Тижнем Франкофонії в Україні опікується колишній правий захисник ФК “Динамо” (Киїів) Олександр ЗАВАРОВ, який розмовляє французькою мовою і любить французьку культуру.