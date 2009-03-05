У Криму очікується раннє цвітіння кісточкових плодових культур

Цвітіння кісточкових плодових культур у Криму очікується цього року на 2-3 тижні раніше багаторічних термінів і дати припинення весняних заморозків, прогнозує Міністерство аграрної політики автономії.

«Відлига, що стояла в Криму впродовж 3-4 тижнів, зумовила масове набубнявіння бруньок кісточкових культур на Південному березі Криму і в Бахчисарайскому районі на 1-2 місяці раніше середніх багаторічних термінів. Сума ефективних температур у цих районах становила 60-70 градусів. Східна половина степової зони на широті метеостанції міста Джанкой набрала суму ефективних температур до 35-40 градусів. Цього виявилося достатньо для набубнявіння бруньок у персика і черешні», – говориться в повідомленні міністерства, розміщеному на його офіційному сайті.

За агрометеорологическим розрахунками, за умови збереження погодних умов, близьких до звичайних, цвітіння абрикоса, мигдалю, аличі в південній половині Кримської автономії очікується в третій п`ятиденці березня, персика – в четвертій. У Бахчисарайскому районі АРК цвітіння персика почнеться в п`ятій – на початку шостої п`ятиденки березня. Цвітіння цієї культури на широті Джанкоя в поточному році почнеться в другій п`ятиденці квітня, черешні – наприкінці третьої – четвертої його п`ятиденок, прогнозують в міністерстві.

«Таким чином, цвітіння кісточкових порід у Криму очікується на 2-3 тижні раніше багаторічних термінів», – вважають фахівці.

Раннє цвітіння плодових, ймовірно, буде розтягнуто в часі й зазнає впливу несприятливих погодних умов. У зв`язку з цим Міністерство аграрної політики Криму настійно рекомендує «провести ранньовесняну обробку насаджень, в першу чергу кісточкових плодових культур у максимально стислі терміни, своєчасно виконати роботи з обрізання і міжрядної обробки грунту».