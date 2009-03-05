Через інцидент у Криму полетить ще півтора десятка міліцейських голів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє звільнити ще півтора десятка посадових осіб за інцидент, що стався в кримському селищі Мирне, внаслідок якого постраждала родина кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я ще своїм наказом звільню півтора десятка осіб, аж до начальника Сімферопольського главку», - запевнив міністр.

При цьому він зауважив, що «ще раз готовий вибачитися» перед потерпілими, але не має наміру притягувати до відповідальності бійців «Беркуту», оскільки вони діяли за наказами своїх керівників.

«Буду закривати спину - від працівника ДАІ до працівника «Беркуту». Якщо їх керівництво помилилося, буде відповідати аж до кримінальної відповідальності», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу розповсюдив заяву про напад співробітників «Беркута» на сім`ю ХАЇРОВИХ в селищі Мирне. Більше 10 озброєних бійців зламали двері, вікна і закидали будинок світлошумовими гранатами, одна з яких при вибуху ушкодила руку немолодому господареві. Постраждалому довелося ампутувати кисть лівої руки.

Міліція Криму заявила, що не збиралася нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, що перебував у розшуку.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції.

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ за результатами службового розслідування інциденту в селищі Мирне підписав наказ про покарання 23 співробітників міліції, які допустили порушення або неналежним чином виконали свої посадові обов`язки.