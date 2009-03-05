Чорноморський флот для України – терра інкогніто, вважають в УНП

Віце-адмірал, представник Української народної партії Борис КОЖИН вважає, що угода про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків у місцях дислокації Чорноморського флоту Росії на території України має включати норму про щоквартальне проведення інспекцій на всіх військових об’єктах та кораблях.

„За всі роки Україна жодного разу не провела комплексну перевірку російських частин, кораблів та підводних човнів", – зауважив Б.КОЖИН. Тому, за його словами, „на сьогодні Чорноморський флот – терра інкогніто для України". "Там може бути навіть ядерна зброя", - сказав предствник УНП.

Так він прокоментував заяву прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Василя КИРИЛИЧА, що українська сторона бачить позитив у підписані з Росією міжурядової угоди, "оскільки це дозволить врегулювати весь комплекс можливих проблемних питань і дасть правові підстави для включення в її текст положень з приводу проведення інспекцій військових підрозділів (ЧФ РФ), у яких зберігаються вибухонебезпечні і хімічні речовини”.

Віце-адмірал вважає, що основним положенням нового міжурядової угоди має стати проведення інспекції на всіх військових об’єктах та кораблях ЧФ РФ, а не лише на складах, де можуть зберігатися вибухонебезпечні і хімічні речовини. Адже, каже він, "зберігати небезпечні речовини та зброю можна не лише на визначених для цього складах, а й на військових човнах, адміністративних та господарських складах".

"Тому, щоб українська сторона могла хоча б приблизно знати, що зберігається на об’єктах Чорноморського флоту РФ, знати про переміщення вибухонебезпечних та хімічних речовин, угода також має включати норму, щоб інспекція відбувалася принаймні щоквартально", – заявив Б.КОЖИН, слова якого цитує прес-служба УНП.