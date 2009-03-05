Вищий госпсуд захистив від рейдерів дитячий спецсанаторій у Криму

Вищий господарський суд України відмовив комерційній фірмі у стягненні з дитячого спеціалізованого санаторію «Іскра» (Євпаторія, Крим) 750 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, Вищий госпсуд України погодився з доводами наглядового відомства і залишив у силі рішення Господарського суду автономії.

«Прокуратура не дала комерсантам оволодіти майном дитячого санаторію. Наглядове відомство відмінило в суді договір про продаж фірмі «Аспект» приміщень санаторію, відповідно, все подальші передачі майна визнані судом неправомірними. Оскільки прокуратура не дала рейдерам освоїтися в захоплених приміщеннях, вони оголосили загарбником дитячий санаторій і зажадали відшкодувати шкоду, завдану через неможливість користуватися захопленим майном», - пояснює прес-служба прокуратури.

*** Санаторій «Іскра» входить до структури Міністерства охорони здоров`я України.