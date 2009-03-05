Населення Севастополя заборгувало за комунальні послуги 32,8 млн. грн.

Заборгованість населення Севастополя за житлово-комунальні послуги на сьогодні становить 32,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні підприємств-постачальників житлово-комунальних послуг до жителів міста.

Зокрема, севастопольці заборгували підприємству «Севміськводоканал» за послуги з водопостачання 11,9 млн. грн., КП «Севтеплоенерго» за послуги з теплопостачання - 15,1 млн. грн.., ремонтно-експлуатаційним підприємства і підприємству «Житлосервіс» за житлові послуги - 5,8 млн. грн.

У зверненні наголошується, що через невчасну оплату населенням житлово-комунальних послуг на підприємствах виникають проблеми з виплатою заробітної плати працівникам, з розрахунками з Пенсійним фондом України й іншими спеціальними фондами.

У той же час, зазначається у зверненні, «тарифи на житлово-комунальні послуги для населення залишаються незмінними: з вересня 2006 року - на центральне опалення, гарячу воду і квартплату, з жовтня 2007 року - на холодну воду і каналізацію». Тим часом «дотація з міського бюджету на 2009 рік житлово-комунальним підприємствам на покриття збитків передбачена у сумі 68 млн. грн., тобто, при потребі в 311,4 млн. грн. забезпечено 22%», - наголошується в документі.

Головне управління житлово-комунального господарства міської державної адміністрації і робочі колективи підприємств-постачальників житлово-комунальних послуг звернулися до населення міста з проханням забезпечити своєчасну оплату житлово-комунальних послуг і погасити існуючу заборгованість.

Як повідомляв УНІАН, міськдержадміністрація Севастополя ще з минулого року кілька разів пропонувала міськраді розглянути питання про підвищення комунальних тарифів, проте міська рада від сесії до сесії навіть не вносить це питання до порядку денного пленарного засідання.