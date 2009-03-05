За останні 5-6 років відрахування ЧФ Росії до ПФУ зменшилися вдвічі

За останні 5-6 років частка відрахувань Чорноморського флоту Росії до бюджету Пенсійного фонду України в Севастополі зменшилися приблизно вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам начальник Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА.

«Якщо 5-6 років тому надходження до ПФУ від військових частин і підприємств Чорноморського флоту РФ перевищували 30%, то на сьогодні це, як правило, у 2 рази менше», - сказала вона.

Т.КРАВЦОВА також висловила жаль у зв`язку з тим, що «сьогодні ЧФ РФ нас підводить, я маю на увазі «Будівельне управління ЧФ РФ», що є найбільшим боржником перед ПФУ».

«Що стосується решти військових частин, то вони, як правило, розраховуються з нами вчасно і в повному обсязі. І чим вище грошове забезпечення як у військовослужбовців ЧФ РФ, так і у військовослужбовців України, тим більше надходжень до бюджету ПФУ», - додала Т.КРАВЦОВА.

Довідка УНІАН. На сьогодні у військових частинах, організаціях і підприємствах ЧФ РФ, розміщених у Севастополі, працюють близько 17,5 тисячі вільнонайманих, абсолютна більшість з яких є громадянами України. Чисельність вільнонайманих на російському ЧФ практично щорічно скорочується: у 2004 році було 19 тисяч чоловік, у 2007 - 18 тисяч. За даними за 11 місяців 2008 року - 17,7 тис. чоловік.

У 2008 році фонд оплати вільнонайманих ЧФ РФ становив 388 млн. грн., а решти працівників міста - 2 млрд. 400 млн. грн.