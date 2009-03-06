У Криму перекинувся автомобіль для перевезення ув`язнених, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 9 чоловік, з них 6 госпіталізовані.

“До нас поступили 9 чоловік. Трьом з дев’яти надано допомогу, у них травми легкого ступеня, госпіталізації вони не потребували. Решта 6 чоловік, зокрема 2 конвоїри, госпіталізовані. У них травми середнього ступеня тяжкості. 5 чоловік – з травмами (удари грудної клітки і удари), ще одна людина в реанімації”, – повідомив кореспонденту УНІАН телефоном медик Євпаторійської міської лікарні №1.

Подробиці автомобільної аварії у прес-службах міліції і ДАІ Криму пообіцяли повідомити УНІАН найближчим часом.

У повіломленні Головного управління МНС України у Криму за минулу добу фігурує ДТП, у результаті якого 6 чоловік госпіталізовані у Євпаторійську лікарню. За даними МНС, автомобіль ГАЗ-3307 перекинувся на трасі Роздольне – Євпаторія.