Штрафи за адміністративні порушення збільшать у 10 разів?
11:43, 06 березня 2009Крым
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Є така ініціатива
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає за десятикратне збільшення штрафів за небезпечні соціальні адміністративні порушення.
«Я виступаю за десятиразове збільшення штрафів за особливо небезпечні соціальні адміністративні порушення», - сказав він, зауваживши при цьому що мова йде, зокрема, про торгівлю самогоном і проституцію.
«В цілому вважаю за необхідне внести зміни по 20 позиціях», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, передає УНІАН.
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