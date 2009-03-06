Штрафи за адміністративні порушення збільшать у 10 разів?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає за десятикратне збільшення штрафів за небезпечні соціальні адміністративні порушення.

«Я виступаю за десятиразове збільшення штрафів за особливо небезпечні соціальні адміністративні порушення», - сказав він, зауваживши при цьому що мова йде, зокрема, про торгівлю самогоном і проституцію.

«В цілому вважаю за необхідне внести зміни по 20 позиціях», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, передає УНІАН.