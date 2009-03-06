Спад економіки продовжиться в 2010 році, прогнозує МВФ

Темпи зниження найбільших світових економік аналогічні тим, що спостерігалися в часи після Другої світової війни. З такою думкою виступив перший заступник керуючого Міжнародним валютним фондом (МВФ) Джон ЛІПСКІ, передає Reuters з посиланням на британські ЗМІ.

Такого висновку дійшов МВФ, виходячи з даних щодо ВВП, падіння якого в IV кварталі 2008 р. і I кварталі 2009 р. стало рекордним з післявоєнного періоду. При цьому Д.ЛІПСКІ зазначив, що така ситуація вимагає рішучих дій з боку урядів і центробанків, які повинні привести до зростання міжнародної торгівлі.

На думку Д.ЛІПСКІ, дана негативна динаміка продовжиться в 2010 р.

Крім того, перший заступник керуючого МВФ вважає, що ослаблення фунта стерлінгів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у Великій Британії.

Раніше МВФ попередив, що глобальна економічна криза перекинулася на країни, що розвиваються. За підрахунками фонду, 22-м країнам у 2009 р. знадобиться додаткове фінансування у розмірі від 25 до 149 млрд. дол., щоб подолати спад.