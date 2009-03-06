Набуває чинності закон про 13% надбавки до мита на імпорт

Із сьогоднішнього дня набуває чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою», яким вводиться 13% надбавка до митних ставок ввізного мита.

Президент України підписав цей документ 20 лютого.

Законом передбачається введення терміном на 6 місяців тимчасової надбавки в розмірі 13% до чинних ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний відповідно до діючих правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні закону «Про єдиний митний тариф».

Офіційну реакцію на введення Україною 13% надбавки до мита на імпорт члени Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої є наша країна, озвучать у травні поточного року.

Тим часом, 23 лютого перший заступник голови Секретаріату Президента – представник Президента в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК повідомив, що Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон, враховуючи ідеологічну обставину – необхідність підтримки національного виробника, але закон не є бездоганним.

Він зазначив, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо статті 36 цього закону, яка дозволяє уряду продовжувати на півроку дію додаткових мит.

Нагадаємо, 14 січня Президент за пропозицією Кабміну ветував цей закон, оскільки документ передбачав, що перелік товарів, на ввезення яких встановлюється додаткове мито, встановлює Кабмін. Після виправлення цієї норми шляхом передачі такого права парламенту Президент підписав закон.