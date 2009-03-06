Уряд зняв швидкісні обмеження на дорогах

Уряд України заборонив проводити контроль технічного стану транспортних засобів між періодичними технічними оглядами та зняв швидкісні обмеження на автодорогах.

Як повідомили в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, уряд на засіданні 5 березня вніс своєю постановою зміни до Правил дорожнього руху.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зауважила, що на сьогодні на швидкісних дорогах існують необ’єктивні обмеження швидкості. “Дивна ситуація: швидкісна дорога, обмеження 80-90, а насправді в нормальних країнах там можна рухатися зі швидкістю 120-130 кілометрів на годину”, - сказала вона.

Змінами до Правил дорожнього руху передбачено, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю 70 км на годину, у населених пунктах на дорогах, що мають шість і більше смуг в обох напрямках, - 80 км на годину, у населених пунктах на дорогах, що мають шість і більше смуг в обох напрямках руху та встановлений бетонний або інший відбійник - 90 км на годину.

Транспортним засобам (крім автобусів, мікроавтобусів, вантажних автомобілів та авто, яким керують водії зі стажем до 2 років) на автомагістралях дозволяється рух зі швидкістю 130 км на годину, на інших дорогах поза межами населених пунктів - 110 км/год., на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47 - 90 км/год.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що додаткові обмеження швидкості руху можуть бути встановлені виключно при проведенні дорожніх робіт. “Якщо на дорозі немає ремонтних робіт, прописати пряму заборону встановлювати знак “40”, - наголосила глава уряду та додала, що якщо ремонтні роботи проводяться, то вводити обмеження лише на певній ділянці цієї дороги.