У Криму в`язні перекинули автозак... з п`яним міліціонером?

Прокуратура Сакського району Криму з`ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди з участю автозаку, що перевозив спецконтингент.

Про це повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Окрема рота конвойної служби міліції при кримській міліції напередодні проводила планове етапування спецавтомобілем «ГАЗ-3307» спецконтингенту із Сімферопольського слідчого ізолятора.

«Виходячи з Роздольного до Євпаторії, на 43-му кілометрі дорогі, на лівому закругленні проїжджої частини, внаслідок розгойдування автомобіля спецконтингентом у кількості 16 чоловік машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася», - зазначається у повідомленні.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 4 із узятих під варту людей і 2 міліціонерів конвою. Вони госпіталізовані до Євпаторійської міської лікарні.

У повідомленні наголошується, що водій автозаку, 1961 року народження, працює в органах внутрішніх справ 20 років, а також має водійський стаж 26 років.

«За попереднім медичним висновком, усі працівники міліції, у тому числі водій, - тверезі. Для остаточного висновку взяті аналізи на наявність алкоголю в крові», - додали в міліції.

Водій автозаку, можливо, перебував у стані алкогольного сп`яніння, повідомило УНІАН поінформоване джерело.

«За інформацією, яку нам повідомили, водій був у нетверезому стані», – сказав співрозмовник агентства.

«Версія МВС – машину розгойдували самі ув`язнені. За інструкцією вони (міліціонери) повинні були зупинитися і цих людей втихомирити», – зазначив він.

Співрозмовник агентства вважає, що результати експертизи на вміст алкоголю в крові міліціонерів приховуватимуть від громадськості.

«Це вже друга подія така (перша – інцидент у сімферопольському селищі Мирне – УНІАН)… Вона, звичайно, спричинить негативне ставлення до міністерства і, в першу чергу, до ІЛЛІЧОВА (заступника міністра внутрішніх справ – начальника кримської міліції Миколи ІЛЛІЧОВА)», – вважає джерело.

При цьому співрозмовник зауважив, що інформація про нетверезий стан водія автозаку й інших міліціонерів «поки що не перевірена».

«Я не можу зараз заявляти: так, точно вони були п`яні, не можу наговорювати на людей, – сказав співрозмовник. – Але мене повідомили люди, які там були: там (в автозаку) були порожні пляшки з-під горілки, тут же «прилетів» туди ФЕДОРЯН (начальник міліції громадської безпеки Криму – заступник начальника кримського міліційного Главку Микола ФЕДОРЯН)».

Джерело вважає за необхідне провести незалежну експертизу в самому спецавтомобілі. «Експертиза (машини) повинна бути незалежною, там знайдуть всі можливі і неможливі докази: і залишки їжі, і пляшки, і все інше», – сказав він.