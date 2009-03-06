На 1000 кримчанок припадає 843 кримчанина

В Автономній Республіці Крим у даний час на 1000 жінок припадає лише 843 чоловіка.

Всього в автономії проживає більш як мільйон жінок, або 54% населення, повідомляє Головне управління статистики в АРК.

Середня тривалість життя кримських жінок складає 74 роки. Вона на 12 років перевищує середню тривалість життя чоловіків автономії.

«Середній вік жінок Криму становить 42 роки, що на 5 років вище середнього віку чоловіків», – мовиться в повідомленні.

Як повідомлялося, в 2007 році на 1000 кримчанок припадало 846 кримчан, у 2008 році на 1000 кримчанок – 844 кримчан.