Долар на міжбанку трохи знизився

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3200/8,4400, до 12:00 звузився спред – 8,3700/8,4400. До закриття цінові рівні знизилися до 8,3550/8,4250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:30 Нацбанк оголосив про продаж доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,8000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2315/0,2360, а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2330/0,2360. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2325/0,2350. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,6750 (-0,2450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2710/11, а до 15:00 впали до 1,2668/69. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5715/10,7300, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,6085/10,7030. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні пішли вниз – 10,5810/10,6760.