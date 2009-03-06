«Жіночий Оскар» втретє отримає Юлія Тимошенко

Третій рік поспіль Юлію ТИМОШЕНКО називають «Найсильнішою жінкою країни» в щорічному суперконкурсі «Сильна та стильна», який проводить серед читачок редакція «Женского журнала».

Як повідомили УНІАН у редакції «Женского журнала», ексклюзивні нагороди вручають тим, хто, на думку українських читачок, досяг значних успіхів у громадсько-політичній діяльності, бізнесі, тим, хто став визнаним авторитетом у світі моди та краси або еталоном жіночої чарівливості й упевненості.

Масове голосування проводиться протягом усього року, в ньому беруть участь читачки «Женского журнала». Вони визначають переможниць у чотирьох номінаціях: «Найсильніша», «Найстильніша», «Найпривабливіша», «Найуспішніша». Імена переможниць щорічно оголошуються в березневому номері «Женского журнала» напередодні Міжнародного жіночого дня. Переможницям вручаються оригінальні статуетки – бронзовий «жіночий Оскар».

Перемога Ю.ТИМОШЕНКО – третя: й у 2006, й у 2007 роках її теж називали «Найсильнішою жінкою країни». «Це беззаперечне свідчення не просто популярності Ю.ТИМОШЕНКО, але й того, що її життєва стратегія – бути успішною, досягати навіть нездійсненного, залишаючись при цьому витонченою й жіночною, – близька та зрозуміла українкам», - зазначають організатори конкурсу.

За версією «Женского журнала», в 2008 році «Найстильнішою» жінкою стала модель Влада ЛИТОВЧЕНКО. Титул «Найпривабливішої» читачки «Женского журнала» віддали телеведучій Маші ЄФРОСИНІНІЙ, а «Найуспішнішою» стала співачка Ані ЛОРАК.