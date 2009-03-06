УНП Криму пропонує за заперечення Голодомору саджати вже зараз

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН виступає за якнайшвидше ухвалення Верховною Радою законопроекту, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932-33 років.

«Події в Севастополі доводять, що вводити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору 1932-33 років треба вже цього року», - заявив представник УНП, коментуючи проведення активістами блоку Наталії Вітренко та «Російського блоку» акції протесту проти відкриття севастопольським управлінням СБУ виставки про Голодомор.

«Сьогодні, особливо в Криму, антиукраїнські політичні сили дозволяють собі «топтатися по кістках замордованих», заперечувати смерті мільйонів українців заради своїх «інвесторів» з Російської Федерації», - вважає голова Кримської організації УНП.

«Для унеможливлення продовження цієї антиукраїнської та антилюдської практики українські патріоти вимагають, щоб законопроект передбачав не лише кримінальну відповідальність окремих осіб за заперечення Голодомору, але й заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, які вдаються до таких дій», - сказав О.ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба УНП.