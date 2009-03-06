У Тимошенко очікують, що «Артек» перевершить свою радянську славу

Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО стверджує, що сьогодні перераховано всі кошти на погашення боргу із заробітної плати перед працівниками Міжнародного дитячого центру "Артек".

Про це повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

"Ще до відкриття першої тематичної зміни 2009 року в МДЦ "Артек", яке відбулося 24 лютого, Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту перерахувало перший транш, яким погашено заборгованість з зарплати за три останніх місяці 2008 року. Під час моєї робочої поїздки до “Артеку” ми узгодили з трудовим колективом дитячої оздоровниці графік погашення заборгованості за січень-лютий 2009 року. За цим графіком заборгованість мала бути погашена у квітні. Однак завдяки оперативним діям міністерства сьогодні до МДЦ перераховано останній транш, який повністю покриє всю заборгованість. На мою думку, це є найкращим подарунком, який Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту могло зробити трудовому колективу "Артеку" до 8-го березня", - повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

За словами міністра, 5 березня на засіданні Кабінету міністрів України узгоджено з профільними міністерствами всі питання щодо переліку витрат та першочергових невідкладних заходів стосовно відновлення будівель, споруд та інженерно-технічних мереж з відповідними розрахунками, які надані Міжнародним дитячим центром "Артек".

"Я впевнений, що завдяки консолідованій роботі міністерства, уряду та самого трудового колективу оздоровниці за три-чотири роки МДЦ "Артек" перевершить славу, яку мав за часів СРСР", - запевнив Ю.ПАВЛЕНКО.