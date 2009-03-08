Ющенко, Тимошенко та Литвин привітали українських жінок з 8 Березня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизниць з Міжнародним жіночим днем і побажав усім щастя.

"Я сердечно вітаю вас зі святом, яке розпочинає весну. Вітаю матерів, наших коханих, сестер, подруг, доньок до найменшої і найдорожчої квітки", - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

"Ми дякуємо вам. За любов, за почуття, які оберігають всіх нас - ваших мужчин. Ви - найчарівніші і, безперечно, наймудріші", - наголосив Президент.

Він побажав щастя і добра, світлої, весняної надії.

"Весна іде. Життя пробуджується. Життя посміхається. І сьогодні, і в майбутній травневий День Матері, і кожного дня - легко і приємно сказати вам: Ми любимо вас. І віримо у вашу взаємність", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

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Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знає, що сьогодні життя в країні не найкраще, але українські жінки – найчарівніші та найсильніші в світі

Як повідомили в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів, про це йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО зі святом 8 Березня.

“Сьогодні в країні, скажемо чесно, життя не найкраще. Я все це знаю. Саме тому таке велике значення для нас сьогодні має це свято - кожна посмішка, кожен добрий і теплий погляд, кожне слово, сказане від серця, кожна дія, зроблена з любов’ю та від душі. Восьме березня - це день, коли наші кохані чоловіки готують нам свої милі сніданки, дарують квіти і подарунки. І ця увага нам дуже потрібна”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, така увага надихає жінок та дає нові сили, які так необхідні, бо саме на жінках сьогодні лежить велика відповідальність за тепло та затишок в домі.

“І які б не спіткали нас труднощі, з якими б проблемами ми не зустрілися, я знаю, що Українські Жінки – найчарівніші та найсильніші в світі! І вони з честю та гідністю справляться з усіма негараздами. Зі святом вас, дорогі мої, рідні! Я люблю і міцно-міцно обіймаю всіх вас. Весни, Надії, Кращих сподівань! Хай збуваються всі ваші мрії! Повірте, все у нас буде добре!”, - йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО.

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Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНА привітав жінок з нагоди 8 березня.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

“Сердечно вітаю українських берегинь зі святом, що піднесеним заспівом весни віншує всеперемагаючу сутність любові й краси”, - говориться у привітанні.

На думку голови ВР, “глибинний зміст цього всенародного свята символічно сповнений особливої чарівності, явленої оновленням природи, пробудженням землі, торжеством світла, тепла, життя. Його уособлення - жінка - поєднуючи в собі життєдайні дари, по праву возвеличується в іпостасі вінця благословенного й священного творіння. Її материнським началом означене все суще на нашій землі. Руки матері - перша підтримка й опора кожного з нас”.

Як зазначив В.ЛИТВИН у своєму вітанні, “величність земного подвижництва жінки, принесеного на вівтар суспільним, трудовим, родинним справам, нерозривно пов’язана й кревно споріднена з самовідданістю, жертовністю, добротою, милосердям. Її зусиллями, енергією, волею, талантом наснажується й примножується і сімейний добробут, і міць держави”.

“Традиційно в українському суспільстві жінка відігравала багато в чому визначальну роль. Наші найвищі злети заквітчані мудрістю й далекоглядністю легендарних співвітчизниць, їхньою пісенно-поетичною душею і невтомними руками. І в ХХІ столітті жінка на вістрі часу в якості рушійної сили національного поступу, суспільної подвижниці, натхненниці добротворення. У вирі життя: в радості й щасті, горі й недолі, в статках і скруті вона незрадлива опора, розрада й надія”, - наголосив В.ЛИТВИН і додав: “Доземний уклін і наша безмірна вдячність вам, дорогі матері, дружини, сестри, доньки, соратниці за всі ваші чесноти й щедроти, за вашу життєдайну наснагу, за те, що ви є”.

В.ЛИТВИН побажав жінкам “нехай сердечна вдячність нинішніх і майбутніх поколінь, весняний святковий настрій відновить ваші життєві сили, вознесе ваші помисли й енергію творення на славу Жінки-берегині, рідної землі, всієї України. Миру, добра вам, прихильності долі, щастя й радості на довгі і щасливі літа”.