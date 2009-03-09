Уперше за 60 років світова економіка піде в мінус

У 2009 році світова економіка ввійде до стадії рецесії вперше з часів закінчення Другої Світової війни, а обсяги світової торгівлі скоротяться до мінімуму за 80 років. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прогноз Світового банку.

Bloomberg зауважує, що оцінка Світового банку виявилася песимистичнішою за прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ), який прогнозує зростання світового ВВП в 2009 році в 0,5 відсотка. Економісти Світового банку оцінюють втрати зростання світового ВВП в п`ять відсотків від потенційно можливого значення.

СБ вважає, що країнам, які розвиваються, економіки яких сильніше інших постраждають через рецесію, в 2009 році знадобиться від 270 до 700 мільярдів доларів на обслуговування боргів і розрахунки по імпортних операціях. Банк чекає, що в 2009 році корпоративний борг країн, що розвиваються, досягне трильйона доларів, а державний - трьох трильйонів доларів.

Експерти організації помітили ознаки рецесії в 94 з 116 країн світу, що розвиваються, яка супроводжується зростанням безробіття. Результатом такого розвитку подій буде дедалі більша залежність країн, що розвиваються, від допомоги міжнародних організацій. Найсильніше, за оцінкою банку, рецесія вдарить по країнах Східної Азії - Китай, Тайвань, Японія, Південна Корея і Монголія.

Під час фінансової кризи МВФ і Світовий банк почали активно допомагати країнам, які мали в цьому потребу, виділивши їм кредити на десятки мільярдів доларів. Зокрема, кошти одержали Пакистан, Україна, Ісландія і ряд інших держав.

Згідно з останнім прогнозом Світового банку, темп зростання світової економіки в 2009 році станвитиме 0,9 відсотка, а в 2010-му - 3 відсотки. При цьому обсяг світової торгівлі в 2009 році скоротиться на 2,1 відсотка. Швидше за все, тепер організація має намір переглянути ці цифри.

Лента.ру