На мітингу в Севастополі пригадали Тараса Шевченка

У Севастополі до 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка пройшов мітинг, в якому взяли участь представники міської державної адміністрації і міської ради, командування і особовий склад Військово-Морських сил України, представники політичних партій і громадських організацій.

На мітингу майоріли прапори Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів, партії „Свобода, партії „Єдиний Центр”, прапори УПА, товариства білорусів „Пагоня”.

З короткими промовами до присутніх звернулися заступник голови Севастопольської адміністрації Дмитро БАЗІВ, заступник голови Севастопольської міськради Юрій ДОЙНІКОВ, перший заступник командувача ВМС віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, лідери місцевих громадських організацій.

Після мітингу відбулося покладання квітів до пам’ятника Шевченку та урочисте проходження підрозділу почесної варти українських ВМС.

До річниці від дня народження Т.Шевченка у Севастополі відбулося також урочисте нагородження переможців міського конкурсу „Мальовнича Україна”, вручення стипендій молоді від канадського товариства „Приятелі України” за досягнення у вивченні української мови, фінальний етап міського конкурсу читців імені Т.Г.Шевченка та інші заходи.