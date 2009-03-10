Міліція Криму «наїхала» на Меджліс

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму заявляє, що Меджліс кримських татар нагнітає обстановку в автономії, використовуючи в своїх політичних цілях приватний інцидент у селищі Мирне під Сімферополем.

«Втрачаючи політичну вагу і підтримку багатостраждального кримськотатарського народу, Меджліс будь-якими шляхами прагне привернути до себе увагу. При цьому використовуються будь-які методи. У політичних цілях використовують навіть трагедії своїх співгромадян. Під кожну приватну ситуацію підводиться платформа міжнаціональної ворожнечі», - йдеться в заяві відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму.

Міліція вкотре підкреслює, що звинувачення заступника начальника кримського міліційного Главку Миколи ФЕДОРЯНА в причетності до трагічного випадку із сім`єю ХАЇРОВИХ є безпідставними. «Ніякого наказу про штурм ні усно, ні письмово ФЕДОРЯН не віддавав, на місці події він не був присутній і про проведення операції йому повідомлено не було. Саме за допущені порушення в інформуванні керівництва Головного управління і понесли суворі дисциплінарні покарання співробітники чергових частин Головного управління і Сімферопольського райвідділу. Однозначно, у разі дотриманні всієї вертикалі доповіді інформації трагедії вдалося б уникнути», - заявляє прес-служба міліції Криму.

Головне управління МВС в Криму підкреслює, що воно «нікого не приховує і не вигороджує». «Прокуратура Криму проводить слідство у порушеній кримінальній справі. Вона й визначить коло звинувачуваних осіб. Суд встановить ступінь їх винуватості і винесе вирок», - зазначають у міліції.

«Піднесення одного окремого випадку як тенденцію терору з боку міліції стосовно всіх ”мирних громадян” брудно і блюзнірськи. Проте така поведінка стала відпрацьованою схемою незаконної ”громадської організації” (Меджлісу), що втратила актуальність», - підкреслює міліція.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу розповсюдив заяву про напад співробітників «Беркута» на сім`ю ХАЇРОВИХ у селищі Мирне. Понад 10 озброєних бійців зламали двері, вікна і закидали будинок світошумовими гранатами, одна з яких під час вибуху пошкодила руку літньому господарю. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки.

Міліція Криму заявила, що не збиралася нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, що знаходився в розшуку.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції.

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ за результатами службового розслідування інциденту в селищі Мирне підписав наказ про покарання 23 співробітників міліції, які допустили порушення чи неналежним чином виконали свої посадові обов`язки.

5 березня кримськотатарські громадські організації на мітингу в Сімферополі звинуватили міліцію Криму в приховуванні від кримінальної відповідальності дійсних організаторів штурму в селищі Мирне і зажадали від Президента і міністра внутрішніх справ «негайного звільнення» заступника начальника кримської міліції М.ФЕДОРЯНА, а від генерального прокурора – виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо М.ФЕДОРЯНА.