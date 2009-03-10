Литвин поїхав до Криму

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 10-12 березня перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили у прес-службі ВР, відповідно до програми поїздки, В.ЛИТВИН зустрінеться з колективом Океанологічного центру НАН України (Севастополь), зі студентами та викладачами Кримського державного інженерно-педагогічного університету (Сімферополь).

Програмою поїздки також передбачені зустрічі спікера з мешканцями Алушти та Феодосії, смт Первомайське та Роздольне.

Також В.ЛИТВИН виступить у прямому ефірі ТРК «Чорноморська», здійснить запис на ДТРК «Крим», Севастопольській регіональній ДТРК, ТБ «Незалежне телебачення Севастополя» і дасть прес-конференцію.

Прес-конференція - 11 березня, о 13:40, у актовій залі Кримського державного інженерно-педагогічного університету (вул Севастопольська, буд. 21).