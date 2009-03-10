Безробіття в країні піка ще не досягло

Безробіття в Україні, спричинене світовою фінансово-економічною кризою, ще не досягло максимального рівня і його пік прийдеться на наступні два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні висловила журналістам директор Інституту демографії й соціальних досліджень Національної академії наук України Елла ЛІБАНОВА.

На запитання: "Чи можна сказати, що безробіття вже досягло свого піку в Україні?”, вона відповіла категорично: “Ні”. Щодо прогнозу, то Е.ЛІБАНОВА сказала: “Я очікую, десь березень-квітень. Це якщо ми будемо вибиратися з кризи”.

Водночас, за її словами, безробіття має сезоний характер і “восени, ближче до кінця року, воно знову збільшиться і буде ще один пік”.