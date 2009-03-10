Луценко обіцяє зробити розбір польотів у своєму відомстві

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє понижувати в званнях підлеглих за недбале ставлення до своїх обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на нараді з дільничними інспекторами.

«Начальники райвідділів, закінчуйте фальсифікацію, відмовні матеріали. За дві відмовні заяви (громадян) - одна зірка геть», - попередив Ю.ЛУЦЕНКО. «Нехай буде нерозкритий злочин, але він буде зареєстрований», - додав він.

При цьому міністр зауважив, що йому байдуже, який буде відсоток розкриття злочинів у порівнянні з попередніми періодами. «Головне - щоб громадяни знали, що заява зареєстрована і буде розглянута», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також наголосив, що не змириться з багатьма кричущими фактами, «коли дільничний під прикриттям погонів займається особистими справами, в тому числі й кримінальними». «Таке твориться в усіх регіонах: за останні роки ми забули, що таке дисципліна», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, підкресливши, що в багатьох районах наради з дільничними стали формальними або взагалі не проводяться.

У свою чергу, заступник міністра, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО у своїй доповіді зауважив, що дільничні «замість неупередженого ставлення продовжують формалізм або не реєстрацію заяв, часто проводять їхню перевірку поверхово».

Водночас, порушуючи тему насильства в сім’ї та відповідальності за це, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що члена сім’ї, який скоює насильницькі дії, не потрібно штрафувати, оскільки через це вдруге страждає та ж сама родина. Натомість, за його словами, таких осіб треба затримувати на 72 години, і «саджати в холодну». «Нехай посидить, охолоне і подумає», - зазначив міністр.