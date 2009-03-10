Солі в Україні вистачить усім

В Україні немає причин для дефіциту солі. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, на сьогодні підприємства солевидобувної галузі знаходяться в державній власності і 99% солі поставляє одне підприємство – об`єднання «Артемсіль».

У лютому цього року постачання солі на внутрішній ринок для потреб населення зросло на 33% проти лютого 2008 р. «Щойно почали про це говорити, абсолютно необгрунтовано, державне підприємство, включивши одну з шахт на тризмінну роботу, забезпечило насичення внутрішнього ринку», - сказав міністр.

Ю.МЕЛЬНИК підкреслив, що на сьогодні підприємство може забезпечити будь-яку потребу як внутрішнього, так і зовнішнього ринків, особливо, коли основний споживач солі - промисловість - сьогодні скоротила закупівлі.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ заявляли про можливий дефіцит солі в Україні.