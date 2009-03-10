Затриманого у справі про вибух в Євпаторії переведено до лікарні

Директора комунального підприємства «Житловик-1» - одного із затриманих у справі про вибух у п`ятиповерховому будинку в Євпаторії - переведено зі слідчого ізолятора до лікарні.

Як уточнила телефоном кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА, керівник комунального підприємства перебуває в Євпаторійській міській лікарні. «Лікарі підозрюють у нього захворювання кісткової системи», - повідомила Н.БОЯРКІНА.

Він перебуває під конвоєм. «Запобіжний захід йому не змінено», - зазначила прес-секретар прокурора.

У лікарні кореспонденту УНІАН підтвердили, що начальник «Житловика-1» перебуває у них, при цьому відмовилися повідомити будь-які подробиці, зазначивши, що по телефону інформацію не надають.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався ввечері 24 грудня 2008 року. Внаслідок трагедії загинули 27 людей. Вдалося врятувати 21 людину.

Відразу після вибуху прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення й пошкодження чужого майна, що спричинило важкі тілесні ушкодження й загибель людей. Пізніше прокуратурою додатково порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), яке об`єднане у провадження з раніше порушеною справою. За підозрою в скоєнні злочину затримано директора підприємства «Житловик-1», майстра технічної дільниці та газоелектрозварника.