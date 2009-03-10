На керівника управління освіти Феодосії завели справу

17:07, 10 березня 2009
Крым
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Посередника заарештовано

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) стосовно начальника управління освіти Феодосійської міської ради.

Чиновниця вимагала з батьків 3400 гривень за зарахування дитини в дитячий садок, інформує прес-служба прокуратури.

"Обвинувачення в одержанні хабара пред`явлено також двом посередникам чиновниці, одного з них заарештовано", - йдеться у повідомленні.

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