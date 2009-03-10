Прокуратура наказала селищній раді перерахувати тарифи

Прокуратура Сімферопольського району опротестувала рішення Молодіжненської селищної ради про затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги через невідповідність закону.

Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму.

"Визначаючи, скільки громадяни платитимуть за опалювання та водопостачання, чиновники не узгодили свої висновки з Держінспекцією з контролю за цінами в АРК. У результаті тарифи виявилися економічно необґрунтованими. Крім того, встановлюючи ціни на теплопостачання, представники народу не обнародували своє рішення, як того вимагає закон", - мовиться у повідомленні.

На вимогу прокуратури селищній раді доведеться перерахувати тарифи.