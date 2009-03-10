Міністр праці виграла суд у директора ялтинського санаторію

Ялтинський міський суд задовольнив позов міністра праці та соціальної політики України Людмили ДЕНІСОВОЇ до директора санаторію ім. М.О. Семашка Ігоря ІОФФЕ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомили у прес-службі Мінпраці.

Прес-служба зазначає, що у травні минулого року І.ІОФФЕ публічно звинуватив Л.ДЕНІСОВУ у спробі приватизації санаторію й намаганні зробити все, щоб він перестав бути ветеранським. Зі звинуваченнями І.ІОФФЕ виступив після здійснених Мінпраці перевірок фінансово-господарської діяльності очолюваного ним санаторію, під час яких були виявлені численні порушення.

„Заяви пана ІОФФЕ стосовно мене та моєї діяльності як керівника Міністерства праці та соціальної політики є недостовірними та такими, що розповсюджуються з метою приховання незадовільних результатів економічної діяльності санаторію під його керівництвом та уникнення відповідальності за це. Ці заяви порочили мою честь, гідність і ділову репутацію як громадянина та члена Кабінету міністрів України, що є неприпустимим в демократичній та правовій державі”, – підкреслила Л.ДЕНІСОВА.

Суд зобов’язав І.ІОФФЕ у десятиденний строк з дня вступу рішення у силу організувати у прес-центрі Республіканського комітету з питань інформації прес-конференцію, на якій спростувати звинувачення на адресу Л.ДЕНІСОВОЇ й публічно вибачитеся перед нею.

***Санаторій ім. М.О.Семашка перебуває у сфері управління Міністерства праці та соціальної політики України з квітня 2006 року як заклад, де оздоровлюються ветерани війни.