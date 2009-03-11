Майже 72% українців вважають себе патріотами (опитування)

71,6% громадян України можуть назвати себе патріотами своєї країни, 21,1% опитаних відзначили, що не можуть, 7,3% – було важко відповісти на питання.

Такі дані опитування оприлюднив соціолог холдингу Research & Branding Group Євген Копатько.

Копатько також відзначив, що кількість тих, хто вважає себе українськими патріотами, зростає від південного сходу країни (62%) до заходу (84,5%).

Також респондентам пропонувалося погодитися з одним із тверджень, що характеризували Україну. 45,2% опитаних відповіли, що "Україна могла би бути хорошою країною, коли б не її керівники"; 21,1% вважають, що "Україна сильна країна, тільки дісталася вона нездарам"; 14,8% – "Україна – просто моя Батьківщина, а Батьківщину не вибирають"; 8,9% – "Україна – хороша країна"; 5,2% – "Україна – державний і політичний проект, який не відбувся"; 2,8% – "Україна – наслідок історичного непорозуміння", 0,8% – "Україна – околиця Росії"; 0,2% – "Україна – околиця Європи", 1,1% було важко відповісти на це питання.

Дослідження проводилося у всіх областях України і Криму методом особистого інтерв`ю. В цілому було опитано 2067 респондентів, які представляли доросле населення, повідомляє Кореспондент.