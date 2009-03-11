Ющенко вважає некоректною рекомендацію звільнити Куніцина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає некоректною рекомендацію Верховної Ради України виконати рішення Севастопольської міськради про висловлення недовіри голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ, оскільки суди ухвалили інші рішення.

Про це йдеться в листі Президента, надісланому у Верховну Раду України, повідомив журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, перебуваючи в Севастополі.

16 січня ВР України, заслухавши звіт Тимчасової слідчої комісії, запропонувала Президенту України реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, чи є якийсь результат роботи тимчасової комісії парламенту в Севастополі, В.ЛИТВИН сказав, що «результат є». 6 березня він отримав відповідь від В.ЮЩЕНКА, «який написав так, що я звертаю вашу увагу, що ви некоректно сформулювали вимоги до Президента України з приводу рішення міської ради, бо суди прийняли іншу точку зору», зазначив голова ВР. Водночас В.ЛИТВИН додав, що «рішення судів із цього приводу ми не отримували».

«Що стосується розслідування тих епізодів, які знайшли віддзеркалення в матеріалах слідчої комісії, поки що ми остаточних результатів дослідження цього звіту правоохоронними органами не отримали. Ще є час», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 2008 року Севастопольська міська рада висловила недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації С.КУНІЦИНУ.

5 червня 2008 року ВР України створила Тимчасову слідчу комісію з питань з`ясування обставин, що стосуються порушення Конституції та законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією та Севастопольською міською радою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних відносин, а також щодо службових зловживань і розкрадання державних коштів під час виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку міста Севастополя. ТСК очолив народний депутат від Партії регіонів Іван ВЕРНИДУБОВ.

16 січня Верховна Рада України рекомендувала Президенту України В.ЮЩЕНКУ виконати рішення Севастопольської міської ради про висловлення недовіри С.КУНІЦИНУ.

Наприкінці січня С.КУНІЦИН подав до Окружного адміністративного суду АРК позов «Про визнання недійсним правового акту індивідуальної дії», відповідачем за яким буде Верховна Рада України. У позовній заяві міститься вимога визнати незаконною та скасувати постанову парламенту.

С.КУНІЦИН вважає рішення парламенту «політичним», а роботу ТСК - «необ`єктивною та замовною».