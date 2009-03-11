Литвин за якнайшвидше ухвалення закону про статус Севастополя

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за якнайшвидше ухвалення закону про статус міста-героя Севастополя.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Спікер повідомив про створення у парламенті робочої групи з підготовки відповідного законопроекту, наголосивши на необхідності якнайшвидше прийняти його за основу.

В.ЛИТВИН також заявив, що Київ, Севастополь, Феодосія та Керч повинні фінансуватися за окремими правилами. Голова ВР висловив думку, що, «можливо, це буде враховано у новій редакції Бюджетного кодексу».