У Севастополі заборгованість із зарплати зросла майже втричі

У Севастополі заборгованість з виплати заробітної плати з початку року зросла майже втричі - з 2 млн. грн. до 5,8 млн. грн.

Про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на засіданні міської антикризової групи.

«Якщо на початок року в місті заборгованість із зарплати становила 2 мільйони 29 тисяч гривень, то за січень вона зросла в 2,5 разу, і стала майже 5 мільйонів гривень (4,9 млн. грн.), станом на початок березня вона була знижена на 1 мільйон (стала 3,9 млн. грн.). Але на сьогодні - ось за кілька святкових днів – виросла: сума заборгованості становить уже 5,8 мільйона гривень», - сказав С.КУНІЦИН. Він зазначив, що в масштабах України Севастополь не називають серед найбільших боржників, оскільки заборгованість тут не вимірюється десятками або сотнями мільйонів гривень, як в інших регіонах, оскільки тут і кількість населення інша, і ринок праці інший.

Перед тим, як навести ці цифри, С.КУНІЦИН наголосив, що нікого не збирається лякати, «але тенденції, які ми сьогодні бачимо загальнонаціонального характеру, зокрема регіонального, говорять про те, що ситуація, на жаль, погіршується щодня», передає УНІАН.