Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН упевнений, що ініціатива певних політичних сил ліквідувати автономію Криму ніколи не буде реалізована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Кримська автономія є і буде, – наголосив він. – Я вважаю, що не варто демонструвати рефлексії на якісь заклики ліквідувати автономію, тому що цього ніколи не буде».

На думку В.ЛИТВИНА, сьогодні потрібно думати над тим, як наповнити автономію «реальним змістом, з тим, щоб Україна приростала до Криму», а також визначитися зі статусом міста-героя Севастополя.

Голова Верховної Ради України зазначив, що розвиток можливостей Криму багато в чому залежить від пропозицій керівництва автономії. «А якщо вони (кримські керівники – УНІАН) прийматимуть і виключатимуть з партії і воюватимуть між собою, то я думаю, що руки й голови до ухвалення серйозних рішень не доходитимуть», – сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив переконання, що «якщо з Києва ухвалюватимуть рішення для Криму, то переважно вони будуть неефективними».