Кримська автономія є і буде
«Не варто демонструвати рефлексії на якісь заклики ліквідувати автономію, тому що цього ніколи не буде», каже спікер...
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН упевнений, що ініціатива певних політичних сил ліквідувати автономію Криму ніколи не буде реалізована.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.
«Кримська автономія є і буде, – наголосив він. – Я вважаю, що не варто демонструвати рефлексії на якісь заклики ліквідувати автономію, тому що цього ніколи не буде».
На думку В.ЛИТВИНА, сьогодні потрібно думати над тим, як наповнити автономію «реальним змістом, з тим, щоб Україна приростала до Криму», а також визначитися зі статусом міста-героя Севастополя.
Голова Верховної Ради України зазначив, що розвиток можливостей Криму багато в чому залежить від пропозицій керівництва автономії. «А якщо вони (кримські керівники – УНІАН) прийматимуть і виключатимуть з партії і воюватимуть між собою, то я думаю, що руки й голови до ухвалення серйозних рішень не доходитимуть», – сказав В.ЛИТВИН.
Він висловив переконання, що «якщо з Києва ухвалюватимуть рішення для Криму, то переважно вони будуть неефективними».