На забудовників Алупкінського парку завели справу
15:46, 11 березня 2009Крым
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Організовано досудове слідство
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу щодо організаторів будівництва котеджів в Алупкінському парку.
Будівництвом завдано збитків на суму майже 150 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Справу порушено за ч.2 ст.364, ч.2 ст.252 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду.
Організовано досудове слідство.
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