На забудовників Алупкінського парку завели справу

Організовано досудове слідство

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу щодо організаторів будівництва котеджів в Алупкінському парку. Будівництвом завдано збитків на суму майже 150 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Криму. Справу порушено за ч.2 ст.364, ч.2 ст.252 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду. Організовано досудове слідство.

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