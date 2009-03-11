На забудовників Алупкінського парку завели справу

15:46, 11 березня 2009
Крым
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Організовано досудове слідство

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу щодо організаторів будівництва котеджів в Алупкінському парку.

Будівництвом завдано збитків на суму майже 150 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Справу порушено за ч.2 ст.364, ч.2 ст.252 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду.

Організовано досудове слідство.

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