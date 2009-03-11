У Севастополі з початку року створили майже тисячу робочих місць

У Севастополі з початку року створено 977 нових робочих місць, і «це вдвічі менше, аніж було створено за такий самий період 2008 року».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Севастопольського міського центру зайнятості Олександр КЛИМОВ на засіданні міської антикризової групи. За його інформацією, за цей самий період ліквідовано «2024 робочих місця, що на 4,8% більше, аніж торік». Проте, як вважає О.КЛИМОВ, важливий той факт, «що робочі місця створюються». Він додав, що 80% нових робочих місць створюється в ніші підприємництва, реєстрації фізичних осіб-підприємців.

Директор центру зайнятості також повідомив, що з початку року в місті працевлаштовано 2131 особу. «Якщо говорити про працевлаштування через службу зайнятості, то в кількісному складі приблизно спостерігається паритет за працевлаштуванням порівняно з минулим роком. Інше питання, що окремі параметри трохи інші. Сьогодні рівень працевлаштування становить 13,1% проти 22,5% минулого року», - зазначив О.КЛИМОВ.