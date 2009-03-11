Литвин: питання про статус вояків УПА потрібно залишити науковцям

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що історики мають більш детально вивчити питання про надання воякам Української повстанської армії статусу ветеранів війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні в Сімферополі.

«Потрібно ці спроби залишити науковцям і дослідникам», - сказав В.ЛИТВИН, коментуючи на прохання журналістів ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про примирення вояків УПА і ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Голова ВР сказав, що не варто «накидати на людей своє бачення» і примушувати їх думати те, що «є твоїм внутрішнім переконанням».

В.ЛИТВИН зазначив, що потрібно виходити з необхідності консолідації суспільства, а не розколювати його по цій лінії. «Я як історик можу сказати, що це дуже складна проблема, і одним наскоком її не вирішити», - сказав голова Верховної Ради.

Він додав, що в цьому питанні «потрібна нормальна, серйозна розмова». «А то у нас так дійде до того, що не та перемога і не ті переможці», - сказав В.ЛИТВИН.