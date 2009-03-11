Литвин каже, що ми підійшли до лінії, яку переступати не можна

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запевняє, що його звернення до Президента, прем`єра, лідерів фракцій і всіх політиків провести загальнонаціональний круглий стіл з облаштування України не є передвиборчим маніфестом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Нагадаємо, 10 березня В.ЛИТВИН у своєму зверненні заявив, що потрібно невідкладно вирішувати три основоположні питання: змінити виборче законодавство, щоб кожний депутат персонально обирався людьми; упорядкувати повноваження Президента й прем`єр-міністра; надати владі на місцях більшого рівня свободи, насамперед економічної.

«Передвиборчі маніфести писати зарано», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він висловив занепокоєння ситуацією, що склалася в країні. «Ми підійшли до краю, до тієї червоної лінії, яку переступати не можна», - сказав спікер, додавши, що сьогодні Україні потрібний «нормальний діалог». «Іншого сьогодні я не бачу. Революція? Війна? Вулиця? А що далі?», - відзначив Голова парламенту.

В.ЛИТВИН також заявив, що президентські вибори не варто розглядати як «якийсь стабілізатор» життя в Україні. «Тільки прізвища поміняються (після проведення виборів Президента). Розкол черговий буде в країні. А що далі?», - сказав спікер.