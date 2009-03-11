Литвин розраховує, що гроші МВФ подіють як заспокійливе
Парламент підтримає уряд?
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає вкрай важливим отримання Україною чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.
«Для нас критично важливо одержати позитивний сигнал від Міжнародного валютного фонду. Якщо такого сигналу не буде, інвестори й інші міжнародні фінансові інституції утримуватимуться від співпраці з Україною», - відзначив В.ЛИТВИН.
За його словами, сьогодні Україна «повинна шукати кредити», додавши при цьому, що «не так багато бажаючих» надати кредит країні.
«Потрібний діалог і рішення про виділення другого траншу (кредиту від МВФ - УНІАН). Він (транш) у принципі невеликий», - сказав голова парламенту.
Ці гроші, відзначив В.ЛИТВИН, потрібні, щоб «внести спокій» у суспільство».
Він також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає схвалений сьогодні Кабінетом Міністром України проект закону про вилучення з державного бюджету на 2009 рік 84-ої і 86-ої статей.
«Я вважаю, що ВРУ повинна підтримати, адже це, насамперед, позиція уряду», - сказав В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Кабінет Міністрів схвалив проект закону про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», яким пропонується вилучити з головного фінансового документа дві статті, - 84-у і 86-у.
Довідка. У держбюджеті-2009 стаття 84 визначає: «Державні облігації України підлягають обов`язковому викупу Національним банком України за їх номінальною вартістю впродовж трьох банківських днів з дня надходження пропозиції про їх викуп від банків»; стаття 86: «У зв`язку з фінансово-економічною кризою і з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному й валютному ринках України встановити, що рефінансування комерційних банків здійснюється в порядку, затвердженому Національним банком України разом з Кабінетом міністрів України. Зупинити дію частини другої статті 36 і пункту 1 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. №29, ст.238) в частині встановлення і зміни ставки рефінансування і визначення порядку надання кредитів комерційним банкам для підтримки ліквідності (рефінансування комерційних банків) Національним банком України одноосібно».