Творець великого конвертаційного центру отримав три роки в`язниці
18:31, 11 березня 2009Крым
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Покарання знайшло "героя"
Сімферопольському економісту - творцю конвертаційного центру, через який за шість років переведено в готівку понад 75 мільйонів гривень, призначено покарання у вигляді трьох років в`язниці.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Рік тому економісту було призначено покарання, не пов`язане з позбавленням волі. Прокуратура визнала вирок дуже м`яким для "фахівця".
Вирок був скасований за касацією наглядово-слідчого відомства Верховним Судом України.
При новому розгляді кримінальної справи за фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду (ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України), підсудному призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
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