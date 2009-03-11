Творець великого конвертаційного центру отримав три роки в`язниці

Сімферопольському економісту - творцю конвертаційного центру, через який за шість років переведено в готівку понад 75 мільйонів гривень, призначено покарання у вигляді трьох років в`язниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Рік тому економісту було призначено покарання, не пов`язане з позбавленням волі. Прокуратура визнала вирок дуже м`яким для "фахівця".

Вирок був скасований за касацією наглядово-слідчого відомства Верховним Судом України.

При новому розгляді кримінальної справи за фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду (ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України), підсудному призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.